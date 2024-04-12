بروتوكول جديد سيحدث انقلاباً في طريقة علاج مرض السكري من النوع الثاني بدون أدوية

المصدر: البيان

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قدم د. أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد بحثاً مهماً لعلاج مرض السكري بدون أدوية خلال عام.

وعرض الدكتور أسامة حمدي البحث المهم في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري بمدينة سان دييجو بكاليفورنيا، والذي يقدم أسلوباً مبتكراً للوصول إلى الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني في سنواته الخمس الأولى، وهو ما يسمى Diabetes Remission Outcome Protocol أو بالاختصار DROP.



وأضاف أستاذ السكر والباطنة إن المرضى الذين طبق عليهم بروتوكول DROP لأول مرة توقفوا تمامًا عن العلاج بالأدوية منذ اليوم الأول للبرنامج، وقد تم متابعتهم لمدة سنة كاملة للتأكد من عدم عودة المرض اليهم مرة ثانية وفق صحيفة أخبار اليوم المصرية.

وبروتوكول DROP - المنتظر تطبيقه في الكثير من دول العالم- يصلح فقط للمرضى الذين تتوافر فيهم 3 شروط:

- أن يكون المرض في سنواته الخمس الأولى.

- ألا يزيد العلاج الذي يتلقاه المريض على دوائين للسكر وبأي جرعة ، وليس من بينهما الإنسولين.

- أن يكون السكر التراكمي أقل من 8%؜ عند بدء العلاج.

والهدف من البرنامج هو النزول بالسكر التراكمي إلى تحت مستوى ٦،٥٪؜ - وهو الحد الذي يشخص عنده مرض السكر- وبدون استخدام أي أدوية لمدة ثلاثة أشهر، ثم الاستمرار بالنتائج نفسها، وبدون أي علاج دوائي لمدة سنة كاملة.

وكانت النتائج مذهلة في المجموعة الأولى؛ فقد تم الوصول بالتراكمي إلى متوسط 6.1.% بدون علاج دوائي بعد المرحلة الأولى، واستمر تحت6.5 بدون علاج دوائي في 80% من المرضى بعد مرور سنة ، نعتقد أن بروتوكول DROP سيحدث انقلاباً في طريقة علاج مرض السكر في السنوات الخمس الأولى للمرض، وسنبدأ الأبحاث الموسعة عليه في 5 دول حول العالم.

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