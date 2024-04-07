وزارة الصحة السورية تكشف حقيقة وجود وفيات بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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نفت وزارة الصحة السورية في بيان ما تداولته صفحات في فيسبوك أو وسائل إعلام عن وجود أعداد من الوفيات بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "تؤكد وزارة الصحة بأنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض".

وأضاف: "وبناء على ما سبق، تطمئن الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لا يوجد ارتفاع بحالات كوفيد 19 والمنحنى الوبائي في استقرار والحالات المؤكدة هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

وتابع: "فيما يخص حالات الأنفلونزا فهي أيضاً ضمن الحدود الطبيعية، حيث يتم الترصد والتحري عن الحالات المشتبهة بالطرق المرجعية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتحرص وزارة الصحة على اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال أي تغير بالمنحنى الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات صحية مرتبطة بالأمراض السارية أو غيرها، كما تحرص على متابعة كافة المستجدات والتطورات التي تتعلق بالترصد والتقصي الوبائي والتصدي لمكافحة الأمراض وتطوراتها عالمياً".

وختم البيان: "مجددا تؤكد وزارة الصحة بأن أقسام الإسعاف والطوارئ تتابع العمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على المستوى الوطني خلال عطلة عيد الفطر".

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