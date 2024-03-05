علاج واعد لملايين المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن وحمى القش

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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حققت دراسات جديدة نتائج واعدة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية وقش الأرز عن طريق زرع مخاط من شخص سليم إلى آخر مصاب.

وأشارت الدراسات إلى أن نوع البكتيريا الموجود في الأنف يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

ووجدت دراسات سابقة أن المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن لديهم أقل من 1000 نوع من البكتيريا في تجاويف الأنف، مقارنة بأكثر من 1200 نوع لدى أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة وفق صحيفة ديلي ميل.

وتعتبر فكرة استخدام مخاط شخص غريب لإصلاح المشكلة مستوحاة من عمليات زرع البراز غير الجذابة، والتي تُستخدم في بريطانيا لمكافحة عدوى الأمعاء والتي تقتل الآلاف من الأشخاص كل عام.

وخلال الدراسة، قام الباحثون في جامعة لوند بالسويد بإجراء التجربة على 22 شخصًا بالغًا يعانون من أنوف مسدودة.

وفي البداية قام الباحثون بوضع كل متطوع في دورة علاجية لمدة أسبوعين من المضادات الحيوية عن طريق الفم للقضاء على الميكروبيوم الأنفي "المعيب" الموجود لديه حتى يمكن "إعادة بنائه" باستخدام المخاط الصحي المتبرع به.

وبعد ذلك تم خلط المخاط المتبرع به - المأخوذ في الغالب من الشركاء أو الأصدقاء الذين ليس لديهم تاريخ من التهاب الجيوب الأنفية - مع بضع ملاعق صغيرة من الماء المملح ورشه في كل فتحة أنف بحقنة، وتم تثبيت الحقنة في مكانها لبضع دقائق لمنع تسرب المحلول مرة أخرى، وذلك حتى تستقر البكتيريا من المتبرع السليم في الجيوب الأنفية للمريض وتكرر هذه العملية يومياً لمدة خمسة أيام.

وقام الباحثون بتحليل استجابات المتطوعين باستخدام قائمة مرجعية للأعراض تسمى اختبار نتائج الأنف الصيني والذي يقيس كل شيء بدءًا من الاحتقان والعطس إلى سيلان الأنف والسعال وآلام الوجه.

كما تم إجراء اختبارات لقياس مستويات المواد الكيميائية الالتهابية (وتسمى السيتوكينات) في الإفرازات الأنفية.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف، انخفاض شدة الأعراض بنسبة 40% تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة التالية، وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد وتنوع البكتيريا في مخاط الأنف.

ويأمل الباحثون في تأكيد النتائج في دراسة أكبر.

وقال آدم فروش، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ليستر في ستيفيناج، هيرتفوردشاير، إن عمليات زرع المخاط علاج جديد محتمل للملايين المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقال: "النظرية جيدة حقًا، لكن هذه دراسة صغيرة لا تثبت أي شيء حقًا".

وأضاف سايمون جين، استشاري أمراض الأنف وجراح الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الملكي الوطني للحنجرة والأنف والأذن في لندن: "تحتوي منطقة الأنف بالتأكيد على ميكروبيوم خاص بها وهذا مجال بحث مثير للاهتمام للغاية - أفضل بالتأكيد إجراء عملية زرع المخاط.

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