المستشفى الأمريكي دبي وكلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأمريكية يوقعان شراكة استراتيجية لتأسيس كلية رائدة للطب في الإمارات العربية المتحدة

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تؤكد هذه الشراكة الرائدة في مجال الرعاية الصحية على الدور القيادي للمستشفى الأمريكي دبي في تعزيز التعليم الطبي ورفع معايير ومستويات الرعاية الصحية في المنطقة.

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد على مستوى المنطقة في مجال الرعاية الصحية والابتكارو البحث الطبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية بايلور للطب المرموقة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء كلية للطب في دبي. وتعد كلية "بايلور للطب" جامعة طبية متخصصة في العلوم الصحية تضم كلية للطب تتمتع بتصنيف راق على مستوي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب سجل حافل من البحوث في مجال الطب الحيوي ضمن مركز تكساس الطبي، والذي يعد أكبر مركز طبي في العالم.

وسيشهد التعاون قيام المستشفى الأمريكي دبي بإنشاء كلية طب متكاملة وحرم جامعي في مقره في دبي، حيث سيقدم منهج كلية بايلور للطب لطلاب الكلية. وسيجمع منهج كلية بايلور للطب، الذي سيتم تقديمه من خلال المستشفى الأمريكي دبي، بين المعرفة الطبية المتطورة والتعلم الأكاديمي القائم على الاستفسار والالتزام بالابتكار وتقديم خدمات متميزة والتفوق في مجالات الابتكارات الطبية. كما أنه يوفر فرصة لا مثيل لها للطلاب للحصول على تعليم طبي متميز والتخرج كقادة يساهمون في عمليات التحول بقطاع الرعاية الصحية الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويركز منهاج كلية بايلور للطب على التدريب الشخصي بتمكّين المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس من تقديم الرعاية الفعالة لأطياف متنوعة من المرضى وتثقيف الجيل القادم من القادة في مجال الطب، والسعي لتحقيق الاكتشافات العلمية، ورفع معايير الرعاية الصحية على الصعيد العالمي والإقليمي.

ويؤكد هذا التعاون، الذي يعد مشروعًا رائداً في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، على التزام المستشفى الأمريكي دبي المستمر بتعزيز التعليم الطبي والمضي قدمًا في مهمته ورؤيته لتعزيز معايير الرعاية الصحية ورفع مستوى التعليم الطبي الأكاديمي كما يدعم المشروع القيم المشتركة للمستشفى الأمريكي دبي وكلية بايلور للطب، اللذان يلتزمان باحتضان الجيل القادم من القادة في مجال الرعاية الصحية وتحقيق نتائج رائدة في مضمار التميز الطبي ورعاية المرضى.

ستستفيد كلية بايلور للطب، والتي ستعمل من داخل المستشفى الأمريكي دبي، من العديد من أقسام المستشفى، بما في ذلك أقسام التخدير، والكيمياء الحيوية، والصيدلة الجزيئية، والأمراض الجلدية، والتعليم، والابتكار والتكنولوجيا، وطب الطوارئ، وطب الأسرة والمجتمع، وعلم وظائف الأعضاء التكاملي، وعلم الفيروسات الجزيئي، وعلم الأحياء الدقيقة.

وتعليقا على هذا التعاون، قال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "إنها لحظة فارقة بالنسبة لنا أن نتعاون مع كلية بايلور للطب لإنشاء كلية الطب بالمستشفى الأمريكي دبي. وهذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤيتنا في تطوير التعليم الطبي الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعي الدائم لأن نكون مركزاً اقليميا للبحث العلمي و الابتكار في المجال الطبي، و نحن نسعى جاهدين في مهمتنا لتوسيع حدود التعليم الطبي ورعاية أجيال جديدة من القادة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة".

وأضاف بشارة: "نحن فخورون بقيمنا المشتركة المتمثلة في إرساء المعايير وبناء القادة مع كلية بايلور للطب، ونتطلع إلى تمهيد الطريق ورسم آفاق جديدة لقطاع الرعاية الصحية معًا".

من جانبه، الدكتور بول كلوتمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لكلية بايلور للطب وعميدها التنفيذي: "يسرنا للغاية أن نستكشف هذه الفرصة لتطوير حرم جامعي وبناء علاقة قوية مع هذا النظام الطبي المتميز." ويشتهر المستشفى الأمريكي دبي بأحدث التقنيات والابتكارات، ونتطلع إلى العمل معًا عن كثب في مجال تدريب طلاب الطب".

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