مستشفى فقيه الجامعي يفتح آفاقاً جديدة لمفهوم الولادة وهي أول مستشفى تطبق نظام الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية") للسيدات الحوامل في دبي

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استكمالاً لخطوات مستشفى فقيه الجامعي البارزة والمتميزة في مجال تقديم الرعاية للأمهات في دبي، يُعلن المستشفى بكل فخر أنه أول من يُقدم نظام الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية)" التي ترافق السيدات الحوامل في المدينة. وتؤكد هذه المبادرة على التزام مستشفى فقيه الجامعي بتحسين تجربة ومستوى الولادة لدى الأمهات والأسر. يُعد مستشفى فقيه الجامعي أحد أكبر المستشفيات المجهزة لتقديم خدمات الولادة المائية في دبي، وهو مجهز بـ 8 غرف لاستقبال حالات الولادة في الماء، مما يوفر للأمهات الحوامل بيئة هادئة ومريحة أثناء فترة الإنجاب.

يلتزم مستشفى فقيه الجامعي، ومقره في واحة دبي للسليكون، بإعادة تعريف وتحديد معايير الرعاية الصحية المُقدمة للأمهات الحوامل وأطفالهن من حديثي الولادة.

واستمراراً لمساعينا في تقديم الخدمات الصحية والرعاية، يتبنى المستشفى بوصفه أول من طبق نظام الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية") لمرافقة السيدات الحوامل أثناء الولادة مهمة تسطير فصل جديد من التميز في مجال تقديم الرعاية للأمهات.

كما يفتخر مستشفى فقيه الجامعي بتوفير غرف المخاض والولادة والتعافي والتي تتيح للأم خوض تجربة ولادة آمنة مع مزيد من الراحة والسكينة. تتيح غرف المخاض والولادة والتعافي الواسعة بالمستشفى والمجهزة تجهيزاً جيداً بالسماح للأمهات الحوامل بالبقاء في نفس الغرفة طوال رحلة الولادة. كما يضمن هذا النهج الشامل الانتقال السلس للأم الحامل من مرحلة المخاض والولادة وصولاً إلى مرحلة التعافي مع إعطاء الأولوية لراحة الأم والتركيز على خلق بيئة مناسبة تستطيع الأمهات خلالها الاستمتاع بأهم اللحظات مع أطفالهن حديثي الولادة.

يؤكد مستشفى فقيه الجامعي على تفانيه في تقديم نهج شخصي شامل يوفر الدعم اللازم أثناء الولادة، كما يرحب المستشفى بالمرحلة الجديد من الدعم من خلال تقديم نظام الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية") لمرافقة السيدات الحوامل. يؤمن المستشفى بتعزيز التعاون بين متخصصي الرعاية الصحية، كما يمكن أن تسهم المرافقات للسيدات الحوامل أثناء الولادة بشكل إيجابي وجماعي في تحسين صحة الأمهات.

الهدف من دور الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية") مرافقة السيدات الحوامل أثناء الولادة

أصل هذه الكلمة مشتقٌ من اليونانية القديمة وتعني "المرأة التي تخدم". أما في مجال الولادة، تعتبر الدولا هي مدربة محترفة مختصة توفر الدعم العاطفي والمعلوماتي والبدني للأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وأثناء المخاض وكذلك بعد الولادة. على الرغم من أن الدولا المرافقة للسيدات الحوامل أثناء الولادة لست طبيبة متخصصة، إلا أن لها دوراً هاماً في تقويه ودعم الأم، وتوفير الراحة لها وتشجيعها طوال فترة الولادة.

وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون:"إدراكاً منا لقيمة المساهمة التي تقدمها الدولا، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يتعاون المستشفى مع مؤسسة الدولاس في دبي بوصفه مستشفى متخصص في تقديم هذا النوع من الرعاية. حيث تركز الرعاية التي نقدمها على خلق "بيئة علاجية" لمرضانا وأسرهم. ونحن نتفهم التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه تجربة الولادة التمكينية على صحة الأم وطفل حديث الولادة. كما نشجع وندعم التعاون مع مؤسسة الدولاس باعتبارها جزءاً حيوياً من فريق الولادة والتعافي لدينا. وأضاف الدكتور مهيمن عبد الغني قائلاً إن متخصصي الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة لدينا متحمسون لهذه الشراكة كما نسعى جميعاً إلى وضع معايير جديدة لتحسين مستوي رعاية الأم والطفل.

وترحب مستشفى فقيه الجامعي بالدولا لمرافقة الأمهات الحوامل وتوفير الدعم اللازم أثناء مرحلة المخاض والولادة. فهي تؤدي دوراً جليلاً في تيسير التواصل الفعال بين فريق الولادة والأم الحامل وضمان الاستماع إلى تفضيلاتها وما يثير قلقها ومعالجته.

كما أوضحت الدكتورة جاياسي جايانكار، اختصاصية أمراض النساء والتوليد ونائبة مدير قسم صحة المرأة، قائلة: "تستحق كل امرأة خوض تجربة ولادة آمنة وداعمة وتمكينية. فمن خلال تبني نظام الدولا (مساعدة ولادة "غير طبية") المرافقة للسيدات الحوامل أثناء الولادة، فإننا بذلك نهدف إلى تعزيز السلامة العاطفية والصحة العقلية للأمهات وتوفير بيئة مناسبة تمكنهن من الحديث عن كل ما يجول بخاطرهن بإنصات واهتمام ممن حولهن وتقديم الدعم اللازم لهن وتمكينهن من معرفة مراحل الولادة. وأضافت الدكتورة جايسي جايانكار قائلةً: "تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بتوفير الرعاية التي تركز على المريض وضمان تلبية الاحتياجات المتنوعة لمرضانا وتلقي كل أم دعماً شخصياً خاصاً مناسب لحالتها".

كما أضافت السيدة كاريداد ساينز، خبيرة الولادة ودولا معتمدة معربةً عن حماسها بهذا التعاون قائلة:" نقدم في مؤسسة الدولاس للأزواج الذين ينتظرون مولوداً جديداً معلومات قائمة على الأدلة أثناء الحمل وفي مرحلة المخاض وما بعد الولادة. ونحن نمد الأم والزوجين بشكل عام بالمعلومات التي يحتاجون إليها ونوجههم إلى المصادر الصحيحة التي يمكنهم الاطلاع عليها. كما أننا نثني على مستشفى فقيه الجامعي لاتخاذه هذه الخطوة المتقدمة للتعاون مع مؤسسة دولاس في عمليات الولادة. ويمثل هذا حقاً تحولاً إيجابياً في الأساليب المتبعة لرعاية الأمهات الذي يتضح من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية، مما يضمن حصول الأمهات على دعم ورعاية صحية شاملة أثناء رحلتهن إلى الأمومة. "

ويهدف هذا التعاون بين مستشفى فقيه الجامعي ومؤسسة دولاس في دبي إلى تحسين تجربة الولادة من خلال توفير الدعم العاطفي والبدني اللازم للأمهات الحوامل، والعمل جنباً إلى جنب مع فريق الخبراء المتخصصين في قسم رعاية المرأة.

يمكنكِ خوض تجربة الولادة في مستشفى فقيه الجامعي، حيث تضم الخدمات التي نقدمها ما هو أبعد من الحفاظ على صحتكِ فحسب وإنما يشمل أيضاً تقديم الدعم العاطفي والمعلوماتي الذي تحتاجين إليه.

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