المستشفى الامريكي دبي يفتتح أول مركز تدريب معتمد للجراحات الروبوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي ويعلن عن تدريب 20 جراحاً إمارتياً بحلول عام 2024

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في الجراحات الروبوتية، عن تدشين وافتتاح أول مركز تدريب للجراحات الروبوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقياو سيتولى المركز الجديد تدريب 20 جراحًا إماراتيًا على الجراحة الروبوتية في المجال المتقدم لعمليات التدخل الجراحي بمساعدة الروبوت وذلك اعتباراً من عام 2024.

و يعد المركز الجديد اول مركز خارج الولايات المتحدة الاميركية يحصل على التميز من مؤسسة المراجعة الجراحية "SRC" المعتمدة في أمريكا، مستفيداً من خبرته الواسعة بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحة روبوتية في المستشفى الأمريكي دبي بما يسهم في رفع معايير التدريب والتعليم في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

ووضع المركز برنامجاً يتضمن دورات تدريبية متعددة لتطوير مهارات الجراحين المتدربين داخل المستشفى وخارجها، ويضم البرنامج التدريبي عدة مراحل تشمل تعريف مبدئي بالروبوت الجراحي، وتدريب خطوة بخطوة على المنهج الجراحي والتقني المعتمد من اكبر الجامعات الامريكية، بما فيها محاكاة العمليات الجراحية والتدريب العملي على الصفه التشريحية حسب التخصص وذلك تحت اشراف مدربين معتمدين عالمياً في الجراحة الروبوتية.

ويضم فريق التدريب في المركز جراحين من الهند وجنوب إفريقيا ومصر وعمان والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والأردن، والكويت. كما يدعم البرنامج المتدربين في المستشفى من خلال نماذج تدريبية متعددة التخصصات في جراحة المسالك البولية، وأمراض النساء والتوليد، ‎إلى جانب استخدام روبوتات متخصصة في جراحات العظام والجراحة العامة.

وستتوسع المرحلة الثانية من برنامج التدريب على الجراحة الروبوتية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يدرب المستشفى الأمريكي دبي بالفعل أطباء من دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بذلك المرحلة الثانية امتدادًا رسميًا للبرنامج في المنطقة.

وتأتي الأهمية المتزايدة للجراحة الروبوتية في تمكين إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة بدقة أكبر، إضافة إلى فوائدها العديدة المتمثلة في خفض المضاعفات المُحتملة وتسريع وتيرة الشفاء والتعافي، وهو ما يجعلها محط أنظار للمرضى الراغبين في الحصول على نتائج جراحية جيدة وآمنة.

ويستخدم المستشفى الأمريكي دبي العديد من الأنظمة الجراحية الروبوتية الحديثة بما في ذلك الجيل الرابع من الروبوت الجراحي ®️Da Vinci Xi ونظام جراحة الركبة المتطور ROSA®️ Knee System. وهو أول مستشفى في المنطقة في إستخدم النظام الجراحي الروبوتي ®️Versuis ونظام التوجيه الآلي Mazor X Stealth™️ Edition لعمليات العمود الفقري في الإمارات العربية المتحدة.

والمستشفى الأمريكي دبي هو أيضًا أول مؤسسة رعاية صحية خاصة خارج الولايات المتحدة تحصل على اعتماد لمركزها المتميز للجراحة الروبوتية من مؤسسة المراجعة الجراحية "SRC" المعتمدة في أمريكا.

وأشاد السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي، ببرنامج التدريب على الجراحة الروبوتية ودور المركز، قائلًا: "نحن فخورون بالتوجه نحو هذا الهدف في تطور مسيرتنا كمدربين في مجال الرعاية الصحية، حيث يلتزم المستشفى الأمريكي دبي برفع مستوى مهارات الرعاية الصحية في المنطقة من خلال تبادل المعرفة والخبرة"

وأضاف بشارة: " ساهمنا دائمًا بدور رائد في تعزيز المعايير الطبية في المنطقة من خلال إنجازاتنا، وستستمر شراكاتنا التعليمية في توسيع مجال الرعاية ذات المستوى العالمي في المنطقة".

من جانبه، قال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي واستشاري أول في علاج الأورام بالإشعاع في المستشفى الأمريكي دبي، أن المستشفى الأمريكي دبي يسعي باستمرار للتقدم في مهمته التعليمية في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف دوفان: "إن برنامجنا التدريبي على الجراحة الروبوتية هو مشروع له تأثير بعيد المدى، يمكّن المهنيين الطبيين في المنطقة من رفع مستوى التميز الجراحي وتعزيز نتائج المرضى، وسنظل نركز على هذا الهدف".

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