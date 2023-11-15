ابتكار بديل للسكر خالٍ من الكربوهيدرات

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر علماء روس يعملون في شركة «إفكو» لصناعة المواد الغذائية، محلي بديل للسكر لا يحتوي على الكربوهيدرات على الإطلاق.

ويشير روستيسلاف كوفاليفسكي أحد المساهمين في الشركة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا الابتكار يمكن اعتباره اختراقاً مهماً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

ويقول: «بالطبع توجد بدائل مختلفة للسكر، بما فيها مجموعة من البدائل الكيميائية (مواد التحلية الصناعية). بيد أن المشكلة الأساسية هي أن جسم الإنسان لا يتكيف معها، وقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية ضررها. أما المجموعة الثانية فهي النباتات البدائل مثل الستيفيا، لها عيوبها أيضاً - فهي ليست لذيذة ومكلفة جداً، وذلك لعدم إمكانية زراعتها بكميات كبيرة، حيث يمكن الحصول على ستيفيا من نبات خاص ينمو فقط في أمريكا الجنوبية».

ووفقاً له، اكتشفت مجموعة من العلماء الذين يعملون في الشركة أنواعاً نادرة من الفواكه الأفريقية حلوة المذاق، ولكن ليس بسبب السكر، بل بسبب نوع من البروتين، الذي عندما يتلامس مع مستقبلات الذوق، يعطي حلاوة مذهلة.

وقد ابتكر خبراء التكنولوجيا الحيوية طريقة للحصول على هذا البروتين في ظروف المختبر.

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