ما العمل في حالة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم عند الرجال؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني الرجال بعد سن الأربعين من انخفاض في هرمون التستوستيرون، وتظهر علامات على الإنسان تنبئ بانخفاضه.

فوفقاً للأطباء، هناك علامات تشير إلى انخفاض مستوى هرمون الذكورة الرئيسي: تقلب الحالة المزاجية للرجل، الكآبة، اضطراب النوم، شرود الذهن. لذلك عند ظهور هذه العلامات يجب على الرجل مراجعة الطبيب. وهناك علامة مؤكدة - مقاس الخصر أكبر من 100 سنتمتر. وللعلم كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، انخفض مستوى هرمون التستوستيرون وفق روسيا اليوم.

ويدعم هرمون التستوستيرون بالإضافة إلى وظائف الجهاز التناسلي، الأجهزة الأخرى أيضا بما فيها عضلة القلب. فكما هو معروف، الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.

التغلب على انخفاضه

يشير الأطباء إلى أنه لحسن الحظ يمكن تجاوز هذه المشكلة وعلاجها، من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة. ومن أجل ذلك يجب:

1- التخلي عن جميع العادات السيئة؛

2 - ممارسة النشاط البدني؛

3 - التخلص من الوزن الزائد؛

4 - تناول كمية كافية من السوائل؛

5 - تحسين جودة النوم.

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