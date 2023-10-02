دواء يعالج السرطان بالضوء

المصدر: دبي-البيان

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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته على «تليغرام»، بدء إنتاج أدوية لعلاج السرطان باستخدام الضوء. وتحدث أطباء الأورام لصحيفة «فيدوموستي»، عن المرضى الذين يمكن مساعدتهم بهذه الطريقة. وقال سوبيانين، حسب «روسيا اليوم»: «في المراحل المبكرة من المرض، يمكن أن تحل طريقة العلاج هذه محل الجراحة الكلاسيكية،حيث يتم إعطاء الدواء المريض، ليتراكم في الخلايا السرطانية، ثم يتم تفعيله بواسطة الليزر أو إشعاع LED، ثم يتم تدمير الورم الخبيث بالكامل تقريباً». وأضاف عمدة العاصمة أن إحدى شركات موسكو تخطط لإنتاج ما يصل إلى 40 ألف زجاجة سنوياً. واستطرد قائلاً: «سنقوم بتغطية احتياجات العلاج الضوئي الديناميكي في روسيا».

وقالت إيرينا بوبروفا رئيسة المنظمة الاجتماعية لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان: «إن الطريقة الديناميكية الضوئية تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك بين مرضى سرطان الثدي لأنها تسمح بالحفاظ على الأنسجة». وأضافت: «إن العلاج يُظهر في الوقت الراهن فعاليته بإزالته لعملية تشكل الأورام». وعلّقت بوروفوفا على بدء إنتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان في شركة موسكو قائلة: «إن تشغيل قدراتنا الخاصة في هذا المجال هو أمر رائع». وفي الوقت نفسه أوضحت الأخصائية أن حصة الأسد من الأدوية في مجال مكافحة السرطان هي الأجنبية الصنع.

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