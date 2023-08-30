كلية اصطناعية تبشر بثورة علاجية

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعمل علماء بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على نهج جديد لعلاج الفشل الكلوي، يمكن أن يتيح استغناء الأشخاص عن غسيل الكلى أو الاضطرار إلى تناول أدوية قوية. وقد وجد العلماء لأول مرة أن خلايا الكلى، الموجودة في جهاز قابل للزرع يسمى المفاعل الحيوي، يمكنها البقاء صالحة للعمل داخل جسم حيوان تجارب بري وأداء العديد من وظائف الكلى المهمة.

ويمكن للجهاز أن يعمل بهدوء في الخلفية. وتعد هذه النتائج واعدة، وخطوة لتصنيع كلية اصطناعية يمكن استخدامها في علاج البشر، تبعاً لما أورده الباحثون في الدراسة المنشورة، في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز