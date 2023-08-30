بطاريات تشحن بالدموع

المصدر: (دبي - البيان)

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قام مهندسون وعلماء في سنغافورة بإنتاج نموذج لبطارية مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً، لها طبقة من الجلوكوز تتفاعل مع أيونات الصوديوم والكلوريد في محلول ملحي، أما الماء الموجود في البطارية، فيعمل على توليد الكهرباء، أي أن البطارية يمكن أن تستمد طاقتها من دموع الإنسان، وذلك لاحتوائها على أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، وفق موقع «ناؤوكاتيفي.رو».

وفي الاختبارات المختبرية التي أجريت على العين البشرية، تمكنت البطارية من توفير شدة 45 ميكروأمبير من التيار وقوة قصوى تبلغ 201 ميكروواط، وهو ما يكفي لتشغيل عدسة لاصقة ذكية لاسلكياً لمدة 12 ساعة على الأقل.

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