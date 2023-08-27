لا تتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

المصدر: البيان

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أكد خبير التغذية الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، أن من الخطأ تناول الفطر والمكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.

وأوضح أن «على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالفطريات والمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه»، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وكشف الطبيب أن هذه «منتجات عدوانية جدا يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى مشكلات في الغشاء الخاطي للمعدة، ولاحقا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة».

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