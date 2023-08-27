"إنذار مبكر".. تحذير من الشخير قبل الخمسين

المصدر: البيان

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يعد الشخير من الحالات الشائعة والتي تزداد مع التقدم في العمر ولكن دراسة جديدة كشفت أن الشخير يعد إنذاراً مبكراً بين البالغين، الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وتتضمن أعراض الشخير الاستيقاظ من النوم، وانقطاع التنفس أو الاختناق في أثناء النوم، و النعاس المفرط في أثناء النهار، والصُّدَاع الصباحي، وتتباين أعراض المرضى فيما بينهم بحسب سبب الشخير لدى كل منهم.

وحذرت دراسة علمية حديثة، من أن الشباب الذين يشخرون ليلا، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب عندما يكبرون.

وأكدت الدراسة أن "الشخير يجب أن يعامل باعتباره "علامة حمراء" بين البالغين، الذين تقل أعمارهم تحديدا عن 50 عاما".

ووجدت نتائج الدراسة، التي توصل إليها علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية، وعرضت في مؤتمر "الجمعية الأوروبية لأمراض القلب" في أمستردام، أن "الشباب الذين يشخرون هم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بسكتة دماغية عندما يصلون إلى منتصف العمر، بل وأكثر عرضة للإصابة باضطراب ضربات القلب بخمسة مرات"وللتوصل إلى هذه النتائج، فحص معدو الدراسة بيانات 766 ألف بالغ أمريكي، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، ومن بينهم 7500 بالغ يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة تسبب انقطاع التنفس الطبيعي خلال النوم، والذي قد ينتج عنه الشخير بصوت عال والنوم المتقطع، إذ يستيقظ المصابون وهم يواجهون صعوبة في التنفس، بحسب وكالة سبوتينك.

ووجدت الدراسة أنه "خلال فترة المتابعة، التي امتدت إلى 10 سنوات، كان المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بسكتة دماغية، مقارنة بأولئك الذين لم يشخروا بشكل متكرر، كما كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بخمسة مرات، وهي حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، ومن أعراضها خفقان القلب والدوخة وضيق التنفس".

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور سانجيف نارايان، من جامعة ستانفورد، إن "انقطاع التنفس أثناء النوم شائع حقا، ولكننا نتجاهله نوعا ما، لاعتقادنا أنه تافه أو مجرد إزعاج بسيط".

ومن الممكن علاج انقطاع التنفس أثناء النوم، باستخدام "CPAP"، وهو جهاز يضخ الهواء داخل قناع يرتديه المريض على فمه أو أنفه أثناء النوم لمساعدته على التنفس بشكل سليم.

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