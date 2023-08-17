السجائر الإلكترونية تتلف رئة رياضي

المصدر: (دبي - البيان)

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تعرض شاب أمريكي لمشكلة خطرة بسبب تدخينه السجائر الإلكترونية، واضطر الأطباء لإزالة قسم كبير من رئته، وفق «كومسومولسكايا برافدا».

وأشار الشاب شون توبين إلى أنه بدأ بتدخين السجائر الإلكترونية في سن الـ15 مع أصدقائه، وفي الوقت نفسه كان يمارس الرياضة ويستعد ليصبح مقاتل MMA، وفي السنوات الخمس الماضية كان يدخن بشكل يومي إلى أن شعر بألم حاد في صدره وظهره وذهب إلى الطبيب إذ كان يعتقد أن ألمه كان بسبب إصابة بسبب التمارين الرياضية.

وبعدما عاينه الأطباء بشكل دقيق تبين لهم أن رئته اليمنى كانت مغطاة ببقع سوداء بسبب التدخين، وعلى الرغم من محاولتهم إنعاش رئته وتحسين حالتها، لم ينجحوا فاضطروا في النهاية للقيام بجراحة للشاب أزالوا فيها قسماً كبيراً من الرئة.

وفي تعليق على الأمر قال الشاب: «كنت أحقق أفضل النتائج في تماريني في قاعة الرياضة، وأتذكر أنني شاهدت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عن مضار التدخين، ولكنني اعتقدت أن هذا الأمر لن يصيبني كوني أواظب على الرياضة».

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