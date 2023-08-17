رذاذ الأنسولين في الأنف يساعد مرضى الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشير دراسة جديدة إلى أن المرضى، الذين يستخدمون بخاخ الأنسولين في الأنف كانوا أكثر قدرة على تذكر قوائم الكلمات وأسماء الأشياء.

وقام أحدث بحث، يتمثل في التحليل، الذي أجرته جامعة تورنتو في كندا، بتجميع نتائج من 11 دراسة، شملت نحو 1000 شخص مصاب بمرض الزهايمر، ووجدت الدراسة أن المرضى، الذين عولجوا برذاذ أنف من الأنسولين- مرة واحدة يومياً لمدة تصل إلى أربعة أشهر- سجلوا نتائج أفضل بكثير من أولئك الذين أعطوا نسخة وهمية في مهام مثل استدعاء قائمة من عشر كلمات كانوا قد خضعوا لها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز