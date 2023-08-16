خرائط الدماغ تكشف التغيرات المرتبطة بالأمراض

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مشروع جديد لرسم خرائط تغيرات الدماغ فيما يقرب من 1300 شخص، تم تشخيص إصابتهم بستة أنواع مختلفة من الأمراض العقلية، عن التنوع الاستثنائي للتغيرات الدماغية الموجودة في الأشخاص الذين يعانون من حالات: الفصام، أو الاكتئاب أو الاضطراب الثنائي القطب، أو اضطراب الوسواس القهري، أو اضطراب فرط النشاط الناجم عن نقص الانتباه، أو اضطراب طيف التوحد. استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة «علم الأعصاب الطبيعي»، وقادها باحثون في معهد تيرنر للصحة العقلية بجامعة موناش وكلية العلوم النفسية، تصوير الدماغ لقياس حجم أكثر من 1000 منطقة دماغية مختلفة.

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