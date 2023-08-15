18 مليون جرعة من لقاح الملاريا إلى 12 دولة أفريقية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن تحالف اللقاحات جافي عن بدء العمل على إيصال 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا إلى 12 دولة إفريقية ضمن حملة هي الأولى من نوعها، ومن المقرر أن تستمر على مدى العامين المقبلين، وتُعد هذه الحملة حاسمة جداً في مكافحة مرض الملاريا الفتّاك، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في القارة الأفريقية.

وتعدّ دولة الإمارات من بين أكبر المانحين لتعبئة الجهود دعماً للقضاء على مرض الملاريا، بما في ذلك شراكة دحر الملاريا ، وهي منصة عالمية لتنسيق العمل لتخليص العالم من الملاريا، كما تعمل دولة الإمارات أيضاً بصفتها الرائدة في مجال الإدارة القائمة على النتائج تساهم في إجراء بحوث تشغيلية جديدة وجهود توعوية إضافية من أجل القضاء على الملاريا من خلال المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «جلايد».

وقد تم تخصيص الجرعات بحسب احتياجات المناطق، والدول المختلفة، بحيث يكون الإمداد أكبر في المناطق الأكثر احتياجاً، وتلك التي يكون خطر الإصابة بالملاريا فيها أعلى وكذلك نسب الوفيات بين الأطفال.

ويساهم تحالف اللقاحات جافي في الحدّ من انتشار الملاريا في القارة الإفريقية منذ عام 2019، حيث يعمل مع منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وUnitaid ضمن برنامج تنفيذ لقاح الملاريا (MVIP) في كلّ من غانا وكينيا وملاوي. وقد تم تطعيم أكثر من 1.7 مليون طفل في هذه الدول بلقاح RTS,S/AS01 منذ عام 2019، وقد اثبت اللقاح فعاليته التامة، حيث أدى إلى انخفاض كبير في حالات الملاريا الحادة وانخفاض في وفيات الأطفال. وقد أعربت 28 دولة أفريقية على الأقل عن اهتمامها بتلقي لقاح الملاريا هذا.

سيمكّن التخصيص الأولي البالغ 18 مليون جرعة الدول الإفريقية التي تشملها الحملة من إدراج اللقاح في برامج التحصين الروتينية الخاصة بها لأول مرة، بما في ذلك بنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والنيجر وسيراليون وأوغندا، بالإضافة إلى الدول التي تتلقى اللقاح بشكل دوري وهي غانا وكينيا وملاوي.

تقوم مراكز مؤسسة اليونيسف في هذه الدول بتلقيح الأطفال باستخدام الجرعات التي يوفرها تحالف اللقاحات جافي، ومن المتوقع أن تصل الجرعات الأولى خلال الربع الأخير من عام 2023، لتتمكن هذه الدول من إدراجها ضمن برامجها التحصينية بحلول أوائل عام 2024.

ويقول ثاباني مافوسا، المدير الإداري لتسليم البرامج القطرية لدى تحالف اللقاحات جافي: "يعتبر هذا اللقاح فعالاً للغاية في مكافحة الملاريا، وعندما يتوفر على نطاق واسع، فإنه يساهم في منع عشرات الآلاف من الوفيات كل عام".

وأضاف: "لا يزال الملاريا أحد أكثر الأمراض فتكاً في إفريقيا، حيث يروح ضحيته ما يقارب النصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام، وتقع 95٪ من حالات الملاريا العالمية و96٪ من الوفيات العالمية الناتجة عنه في إفريقيا".

ومن جهته قال المدير المساعد لقسم اللقاحات في اليونيسف، إفريم تي ليمانغو: "يتوفى طفل دون سن الخامسة بسبب الملاريا كل دقيقة تقريباً، وإن طرح هذا اللقاح سيمنح الأطفال في إفريقيا، فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة. ومع زيادة توافر اللقاح، نأمل أن يساهم ذلك في إنقاذ حياة المزيد من الأطفال".

يقدر أن يصل الطلب العالمي السنوي على لقاحات الملاريا إلى حوالي 40-60 مليون جرعة بحلول عام 2026 وحده، ويزداد إلى 80-100 مليون جرعة كل عام بحلول عام 2030. بالإضافة إلى لقاحRTS,S/AS01 ، الذي طورته وأنتجته شركةGSK فإنه من المتوقع أن يتم إنتاج لقاح ثان باسم R21/Matrix-M، مطوّر من قبل جامعة أكسفورد ليتم إنتاجه من قبل معهد Serequum في الهند. وقد حدد تحالف اللقاحات جافي مؤخراً برنامجا خاصا لدعم توفير المزيد من اللقاحات عالمياً لتلبية الطلب المتزايد.

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