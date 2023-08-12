العرقسوس يقهر سرطان البنكرياس

المصدر: البيان

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يحتوي عرق السوس على مكونات تمد جسم الإنسان بعناصر مهمة جداً وهو يفيد في علاج بعض الأمراض، ويُجمع العديد من الخبراء على أن للعرقسوس له فوائد طبية، خاصة في ضبط عمل الجهاز الهضمي، وعلاج قرحة المعدة والاثنى عشر، وكان يوصى بتناول مشروبه لعلاج حالات القيء والتهيج المعدي، وكذلك الوقاية من تلك الأمراض، عبر تنشيط إفراز مادة "الميوسين" التي تحمي جدار المعدة من التقرح.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس.

واكتشف الباحثون أن مادة "إنزليكويريتجينين" قادر على قهر نمو المرض، الذي يقتل حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة كل عام، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال العلماء إن اكتشاف المادة يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة ومحسنة مع آثار جانبية أقل ويساعد في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح.

ودرس فريق من جامعة هونغ كونغ فعالية المركب على الفئران، ووجدوا أن الإيزليكويريتجينين تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80 % وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض.

قال الدكتور جوشوا كو كا شون، الأستاذ المشارك الذي قاد الدراسة: "هذا المركب يستحق الدراسة لمزيد من التطوير، يصعب تحديد سرطان البنكرياس، وعادة ما يكون في مرحلة متأخرة عند اكتشافه، مع عدم توفر العديد من خيارات العلاج، لذا فإن العثور على علاج مناسب أمر ملح".

وأضاف: يمتلك العرقسوس خاصية فريدة تتمثل في تثبيط تطور سرطان البنكرياس من خلال حصار الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية حيث تقوم خلايا الجسم بتنظيف المكونات التالفة أو غير الضرورية".

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