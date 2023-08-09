مصر.. تحذير من عبوات مقلدة لدواء شائع الاستخدام

المصدر: البيان

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كثفت هيئة الدواء المصرية جهوده في التفيش بالصيدليات إثر تداول إثر انتشار عبوات مقلدة لعقار يستعمل في علاج التهابات تنفسية أنفية ورئوية وغيرها من الأمراض.

والعقار هو دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق"، المستخدم تحت إشراف طبي في علاج التهاب الجيوب الأنفية البكتيري والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والوقاية أو العلاج ضد عدوى جرح العضة وفق "القاهرة 24".

وأوضحت الهيئة أن العبوات المقلدة من الدواء المذكور تحمل تشغيلة رقم 216402، ولفتت إلى أن الفروق ظاهرية، ومتمثلة في خامة كرتون رديئة ودرجة فصل ألوان سيئة.

يذكر أن دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق" يستخدم أيضا في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن وعدوى القدم السكري وعدوى المسالك البولية.

من جهة أخرى، كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء الجمهورية.

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