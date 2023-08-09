حمض أوميغا يقلل من تصلّب الشرايين

المصدر: (دبي - البيان)

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أثبتت دراسة أجريت أخيراً أنَّ حمض الدوكوساهيكسانويك DHA، وهو حمض دهني (أوميغا 3)، رغم خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، إلا أنّه عند تناوله كمكملات عن طريق الفم يتم امتصاصه بشكل سييء عبر القناة الهضمية.

ولتحسين امتصاص DHA في مجرى الدم، عمل فريق بحثي على نماذج معملية لتوصيل DHA إلى مجرى الدم، والتي يمكن أن تكون أكثر فاعلية من الاستهلاك الفموي، وذلك عن طريق الجسيمات الشحمية DHA، وهي شكل من أشكال طب النانو، ونُشرت هذه الدراسة في مجلة «جورنال أوف كونترولد ريليس».

ووجد فريق البحث أن البلاعم، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، تمتص دهون DHA، ما يؤدي إلى تقليل الالتهاب وزيادة التئام لويحات تصلب الشرايين، وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن تركيبة نانوية قابلة للحقن يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ التأثيرات العلاجية لـDHA ضد تصلب الشرايين بجرعة أقل من 40.000 إلى 400.000 مرة من استخدام DHA الفموي

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