زيادة السكر المضاف تسبب الإصابة بحصوات الكلى

المصدر: (دبي – البيان)

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تشمل عوامل الخطر المعروفة للإصابة بحصوات الكلى أن تكون ذكراً بالغاً، والسمنة، والإسهال المزمن، والجفاف، ومرض السكري، أو النقرس. وتوجد السكريات المضافة في العديد من الأطعمة المصنعة، لكنها وفيرة بشكل خاص في المشروبات الغازية. وتوصّلت دراسة حديثة، نُشرت نتائجها في «فرونتينز إن نيوتريشن»، للمرة الأولى، أنّ الاستهلاك المرتفع للسكريات من المحتمل أن يكون أحد عوامل الخطر لحصوات الكلى.

وقال المؤلف الرئيس شان يين، الباحث في المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية: «دراستنا هي أول دراسة تشير لوجود ارتباط بين استهلاك السكر المضاف وحصوات الكلى».

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