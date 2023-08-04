الستيرويدات تسبب مشاكل صحية للأطفال

المصدر: (دبي – البيان)

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وجد باحثون في جامعة ماكماستر أن الستيرويدات التي يتم تقديمها بشكل شائع للحوامل لمنع خطر الولادة المبكرة غير ضرورية، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأجل للأطفال.

البحث حلل بيانات 1.6 مليون رضيع ووجد أن ما يقرب من 40 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا مبكراً للكورتيكوستيرويدات، ولدوا قبل الأوان. كما وجد الباحثون أن الأطفال الذي تعرضوا للكورتيكوستيرويدات لديهم مخاطر متزايدة من المشكلات الصحية قصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك قبول العناية المركزة لحديثي الولادة، وقضايا الجهاز التنفسي والنمو، والنتائج النمائية العصبية السلبية.

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