روائح الزيوت الطبيعية تقوي الذاكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا، في دراسة جديدة، أن العلاج بروائح الزيوت الطيارة الطبيعية يمكن أن يحسّن الذاكرة والأداء المعرفي بـ226 في المئة.

وأشارت مجلة «الحدود في علم الأعصاب» إلى أن 43 متطوعاً، شاركوا في الدراسة، قسموا عشوائياً إلى مجموعتين، استلم أفراد المجموعة الأولى قناني محتوية على زيوت طيارة مركزة، والمجموعة الثانية (الضابطة) قناني صغيرة فيها كمية بسيطة من العطر.

وكانت هذه القناني تنشر بعد تثبيتها روائح مختلفة مدة ساعتين في الليل خلال ستة أشهر، وكان العطر يغير كل أسبوع. وقد خضع جميع المشتركين إلى تقييم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد انتهاء الاختبارات، وكذلك خضعوا لاختبارات عصبية نفسية.

وقد اتضح للباحثين أن أفراد المجموعة الأولى تحسنت لديهم الوظائف المعرفية بـ 226 في المئة مقارنة بأفراد المجموعة الثانية. وأظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي تحسن عمل مناطق الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرار. كما أعلن أفراد المجموعة أن نوعية نومهم تحسنت كثيراً.

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