قناع طبي يمكّن المكفوفين من الرؤية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر خبراء شركة Umwelt الروسية الناشئة جهازاً فريداً يشبه القناع الطبي يمكنه أن يكون بديلاً للرؤية، ما يساعد المكفوفين على تمييز الأشياء.

وتشير صحيفة «إزفيستيا» إلى أن عمل هذا الجهاز - وفقاً للمبتكرين - يعتمد على مبدأ المرونة العصبية، أي قدرة الدماغ على توزيع الوظائف بين مناطق القشرة، ما يمكن بفضل ذلك من استبدال حاسة من الحواسّ بأخرى حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». ويشير مكسيم كامينسكي، مؤسس الشركة، إلى أن الخبراء تدربوا على خداع الدماغ وإجباره على تمييز الصور باللسان، باستخدام جهاز يحمل معلومات إلى سطح اللسان.

ويقول: «الضوء ينعكس عن جسم تلتقطه الكاميرات المجسمة. ثم تصل الإشارة إلى وحدة معالجة البيانات، التي تنقلها إلى مصفوفة من الأقطاب الكهربائية التي تحفز سطح لسان المستخدم. وخلال برنامج تدريبي قصير، يكتسب المستخدم القدرة على إدراك مثل هذا التحفيز كنظير للرؤية البيولوجية». ووفقاً للمبتكرين، يمكن استخدام هذا الابتكار على نطاق واسع لا سيما في مجال الرؤية لدى المكفوفين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز