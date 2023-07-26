الفراولة تحسّن إدراك كبار السن

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية أن استهلاك الفراولة اليومي مرتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية وخفض ضغط الدم وزيادة قدرة مضادات الأكسدة في تجربة سريرية.

جاء ذلك بنتيجة دراسة أجرتها جامعة ولاية سان دييغو، وتستند إلى الأبحاث السابقة التي توضح فوائد الفراولة الصحية للقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والصحة المعرفية، كشف عن إنه بعد تناول الفراولة، زادت سرعة المعالجة المعرفية بنسبة 5.2 %، وانخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6 %، وزادت القدرة الكلية المضادة للأكسدة بشكل ملحوظ بنسبة 10.2 %. انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1 %.

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