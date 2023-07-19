علماء يزعمون ابتكار حبوب لمنع الشيخوخة

المصدر: (دبي - البيان)

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يزعم علماء جامعة هارفارد أنهم حققوا تقدماً حقيقياً في تجديد شباب الإنسان، بعد ابتكارهم حبوباً يمكنها عكس عملية الشيخوخة، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

وتشير الصحيفة إلى أن ستة مركبات كيميائية تدخل في تركيب «حبة الشباب»، التي توفر تأثيراً مجدداً يدوم سنوات عدة.

ويشير البروفيسور ديفيد سينكلير أحد المساهمين في هذا الابتكار إلى أن الاختبارات أجريت حتى الآن على الفئران المخبرية، وسوف تختبر هذه الحبوب على الإنسان في العام المقبل، ويؤكد أن الاختبارات أجريت أيضاً على الخلايا البشرية وكانت النتائج ممتازة.

ووفقاً له اختبر مع زملائه الملايين من التركيبات الجزيئية، التي توقف عملية شيخوخة الخلايا وتجدد شبابها، لذلك يمكن للدواء الجديد المتكون من ستة مركبات كيميائية كانت الأكثر فعالية أن يحول خلال أسبوع واحد الخلايا القديمة إلى خلايا شابة.

ويعتقد العلماء أن هذا الابتكار سيسمح للإنسان ليس فقط بتجديد شبابه، بل سيخلصه من الأمراض المرتبطة بالعمر، ولكن لم يثبت المبتكرون هذا التأثير حالياً، لذلك يعملون بنشاط، من أجل إثبات هذه الفرضية تجريبياً.

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