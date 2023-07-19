نجاح أول عملية زرع كبد باستخدام الروبوت

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف جراحو كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، عن النجاح اللافت الذي حققته أول عملية زرع كبد باستخدام روبوت في الولايات المتحدة، التي أجريت في مايو الفائت.

وفي بيان صحفي لكلية الطب بجامعة واشنطن يوم الاثنين، قال عديل خان، رئيس الفريق الذي أجرى الجراحة الرائدة: «كانت عملية الزرع ناجحة: تمت العملية بسلاسة، وبدأ الكبد الجديد في العمل على الفور، وتعافى المريض دون أي مضاعفات جراحية».

ورغم أنّه في المعتاد يقضي المريض 6 أسابيع قبل التمكن من المشي والحركة، لم يكن المريض يسير بسهولة بعد شهر من الجراحة فحسب، بل حصل أيضاً على تصريح لاستئناف ممارسة رياضة الغولف والسباحة.

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