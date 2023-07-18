أستاذ جامعي: 8 ساعات نوم ليس الرقم السحري

المصدر: البيان

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دائما ما يوصي الأطباء بأن يأخذ الإنسان قسطاً من النوم بمعدل 8 ساعات يومياً لكن هناك أستاذاً جامعياً بجامعة هارفارد أكد أن الوقت المثالي الذي يقضيه الإنسان في النوم يومياً هو 7 ساعات.



وقال الدكتور دانيال ليبرمان، من قسم علم الأحياء التطوري البشري بالجامعة، أن "الناس في الواقع يكونون أفضل إذا ناموا لمدة سبع ساعات" وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف الأسبوع الماضي في حلقة من بودكاست Diary of a CEO: "فكرة أنك بحاجة إلى ثماني ساعات من النوم كانت موجودة منذ فترة طويلة، بشكل أساسي منذ الثورة الصناعية".

واستخدم الدكتور ليبرمان السكان الذين لم يصنعوا ضوءا (كهرباء، هواتف، أجهزة تلفزيون) كمثال.

وأظهرت الأبحاث أن أولئك الذين لا يقضون اليوم كله على هواتفهم أو يحدقون في الشاشات تبين أنهم لا يحتاجون إلى قدر كبير من النوم.

وشرح: "زملائي في مجال الطب التطوري، وضعوا أجهزة استشعار على الأشخاص الذين ليس لديهم كل العوامل التي قيل لنا أنها تدمر النوم. قيل لنا أن التلفزيون والأضواء وهواتفنا وكل هذه الأشياء تمنعنا من النوم. وعندما تضع أجهزة استشعار على أشخاص ليس لديهم كهرباء وليس لديهم أجهزة تلفاز ولا هواتف، أو أيا من هذه الأدوات، يتضح أنهم ينامون من ست أو سبع ساعات في الليلة، وإنهم لا يأخذون قيلولة".

وتابع: "لذا فإن فكرة أن البشر الطبيعيين ينامون ثماني ساعات في الليلة هي مجرد هراء. هذا ليس صحيحا".

وقال إن الحد من وقت الشاشات قد يجعلك بحاجة إلى نوم أقل على المدى الطويل.

ووفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما من 9 إلى 12 ساعة في الليلة، بينما يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات. ومع ذلك، فإن مجموعة متزايدة من الأبحاث تدعم نظرية الدكتور ليبرمان.



ووجدت دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة Nature Aging أن سبع ساعات هي الكمية المثالية للبالغين في منتصف العمر وكبار السن.

واقترح البحث أن أي شيء يزيد أو يقل عن هذا القدر مرتبط بصعوبات إدراكية مثل عدم القدرة على التذكر وتعلم أشياء جديدة والتركيز وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين لم يحصلوا على سبع ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق.

وأشار الدكتور ليبرمان: "يتحسن أداء الناس في الواقع إذا ناموا لمدة سبع ساعات، ومع ذلك قيل لنا أنه إذا لم تنم لمدة ثماني ساعات، فهناك خطأ ما".

ولطالما ارتبطت قلة النوم بالمشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب. ومع ذلك، هناك بعض المحاذير لقاعدة السبع ساعات.

وأوضح الدكتور ليبرمان: "قد ينام المرضى أكثر، لذلك هناك بعض التحيزات التي تتسلل إلى كيفية تحليل البيانات، لكن اتضح بشكل أساسي أن السبعة - بالنسبة لمعظم الناس - هي الأمثل".

وللحصول على نوم مريح ليلا، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

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