المصدر: (دبي ـــــ البيان)

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اكتشف علماء في كلية الطب بجامعة سنترال فلوريدا أن السجائر الإلكترونية تقضي على البكتيريا النافعة، وتزيد من عدد الميكروبات التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتغيرات الخلوية، حسب «روسيا اليوم».

وتشير Medical Xpress إلى أنها وفقاً للباحثين يمكن أن تؤدي هذه التغيرات الخلوية إلى الإصابة بالسرطان.

وركز الباحثون في هذه الدراسة على بكتيريا من نوع Streptococcus mutans محفزة لتسوس الأسنان، من أجل تحديد تأثير السجائر الإلكترونية في الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في تجويف الفم.

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