الوحدة تزيد «أمراض القلب» لدى المصابين بالسكري

المصدر: (لندن - د ب أ)

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كشفت دراسة طبية جديدة أن الشعور بالوحدة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن العلماء وجدوا أن الوحدة أحد أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب التاجية، حالة تضيق فيها أو تنسد الأوعية الدموية التي تغذي القلب بشكل أكبر من الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية والتدخين والاكتئاب.

وقال الباحثون إن نتائجهم التي تم نشرها في مجلة القلب الأوروبية تسلط الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية الهادفة للبقاء في صحة جيدة.

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