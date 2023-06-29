عقاقير من التفاح والزيتون تدمر السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح علماء روس وصينيون، أخيراً، في تطوير علاجات للسرطان، تقوم على حمض من مستخلصات التفاح والزيتون، وطبقاً لتقرير في «روسيا اليوم»، فإن هذه الأدوية قادرة على تدمير الخلايا السرطانية، أعلنت ذلك الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية، أول من أمس، ونشر المقال/ الدراسة في مجلة «ميمبرانيس» العلمية.

وقد ابتكر الباحثون عقاقير أولية تدمر الأورام الخبيثة دون إلحاق ضرر بخلايا الجسم السليمة، وشكلت أساسها أحماض التريتربين الموجودة في نباتات عدة، مثل التفاح والزيتون والثوم.

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