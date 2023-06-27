أدوية خفض الضغط تقلل الصداع النصفي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة حديثة في معهد جورج للصحة العالمية في سيدني بأستراليا، أن جميع فئات الأدوية الخافضة للضغط تقريباً لديها بعض القدرة على تقليل تواتر أيام الصداع النصفي لدى المصابين به. واشتملت الدراسة على تحليل لبيانات 50 تجربة بمشاركة أكثر من 4300 شخص، استخدموا أحد أدوية خفض ضغط الدم، وبعضهم استخدم دواءً وهمياً.

وأظهرت النتائج حسب موقع «24 الإلكتروني» أن استخدام دواء خافض لضغط الدم يقلل في المتوسط عدد أيام الصداع النصفي بحوالي يوم واحد شهرياً، مقارنة بدواء وهمي، وفق «ميديكال إكسبريس».

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