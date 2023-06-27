تطبيق لقياس حرارة الجسم عبر الهاتف

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون في جامعة واشنطن تطبيقاً يحول الهاتف الذكي إلى ترمومتر لقياس حرارة الشخص، من دون إضافة جهاز له.

ويستخدم التطبيق الذي يسمى فيفر فون FeverPhone شاشة الهاتف التي تعمل باللمس، ويعيد استخدام أجهزة استشعار حرارة بطارية الهاتف لجمع البيانات وتقدير حرارة الجسم الأساسية للشخص، حسب موقع «24 الإلكتروني».

ووفق موقع «هيلث داي»، قدر التطبيق درجات حرارة الجسم لـ 37 شخصاً في غرفة الطوارئ بدقة مماثلة لبعض موازين الحرارة الاستهلاكية بينهم 16 شخصاً يعانون من الحمى.

ويتطلب القياس لمس الهاتف للجبهة لمدة 90 ثانية، يتتبع التطبيق خلالها مدى سرعة ارتفاع حرارة الهاتف، ويستخدم بيانات الشاشة لمعرفة ذلك.

وقال الباحثون إن التكنولوجيا تحمل إمكانيات كبيرة لمساعدة الناس على تتبع صحتهم.

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