دراسة تفك لغز الطفح الجلدي لروّاد الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة حديثة سبب تعرّض روّاد الفضاء لطفح جلدي، الذي ظلّ لغزاً حيّر العلماء، لكن أخيراً اكتُشف السبب. أوديت لينوفيل، عالمة الأحياء الجزيئية بجامعة أوتاوا أجرت بحثاً نُشرت نتائجه في مجلة «Frontiers in Immunology».

نتائج البحث تشير إلى أنّ الطفح الجلدي على جسد روّاد الفضاء «قد» يكون بسبب انخفاض نشاط جينات المناعة، التي تساعد في منح العدوى الانتهازية موطئ قدم. تمهد الدراسة لمعرفة الأسباب التي تجعل رواد الفضاء أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي ستساعد في المستقبل في جعل البعثات للفضاء أكثر أماناً.

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