النقانق والمنكهات تسبب الشيخوخة المبكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت طبيبة متخصصة أن إضافات النكهات الغذائية والمواد الحافظة والصبغات والمكثفات يمكن أن تسرع في شيخوخة الجسم، ووفقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»، قالت الدكتورة كميلة إيسايفا، أخصائية أمراض الباطنية، إن للسكر تأثيراً سلبياً جداً في الجلد، لأن زيادته تسبب تكسير البروتين في الجسم، ما يؤدي إلى إنتاج سموم تكسر الكولاجين في الجلد، وتجعله أقل مرونة، وتصنف الطبيبة النقانق والصوص بخانة الأطعمة والمواد الضارة، مشيرة إلى أن هذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن أن تحفز الإصابة بداء السكري وسرطان القولون، لذلك تنصح باستبدالها بالدهون المفيدة، وتقول: «الأشخاص الذين يتناولون الكثير من حمض الدوكوساهكساينويك، الذي يعتبر أساس أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، نادراً ما يصابون بمرض الزهايمر، لذلك من المهم جداً إضافة مصادر مختلفة لأوميغا 3 إلى النظام الغذائي».

وتشير الطبيبة إلى ضرورة تعويض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم، وتنصح بعدم تحضير الطعام في قدر الضغط أو الشواية، لأن درجات الحرارة العالية تدمر نحو 90 في المئة من المواد المغذية الموجودة في الطعام.

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