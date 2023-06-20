حذار..العزلة الاجتماعية تسبب هشاشة العظام

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بينما يكافح العالم لمواجهة الآثار الصحية الضارة طويلة المدى لزيادة العزلة الاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا، كشفت دراسة جديدة أُجريت على الفئران، وعُرضت نتائجها في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصمّاء في شيكاغو، أنَّ العزلة الاجتماعية تسببت في هشاشة عظام، ذكور الفئران دوناً عن إناثها، بما في ذلك انخفاض كثافة المعادن فيها. ووفقاً للدراسة؛ عرّض الباحثون الفئران البالغة إما لعزلة اجتماعية أو سكن جماعي لمدة شهر، ووجدوا أنّ العزلة الاجتماعية أدت إلى زيادة مخاطر ضعف العظام لدى الذكور بشكل ملحوظ وكبير.

تقول ريبيكا ماونتن، الباحثة الرئيسية للدراسة، من معهد ماين هيلث للأبحاث في سكاربورو بولاية مين: «تشير بياناتنا خلال الدراسة إلى أن العزلة الاجتماعية لها تأثير سلبي كبير على العظام في ذكور الفئران، لكنّها قد تعمل من خلال آليات مختلفة أو في إطار زمني مختلف في إناث الفئران، لذلك نحتاج إجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلّق بالبشر وعزلتهم أثناء جائحة كورونا لاستكشاف تأثير العزلة عليهم».

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