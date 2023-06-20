علاج جديد لسرطان الدماغ

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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يعتزم العلماء الروس خلال العام المقبل، بدء التجارب السريرية الأولى على استخدام فيروس الورم الذي طوروه على أساس اللقاح ضد الجدري والذي سيستخدم لعلاج سرطان الدماغ، حسب «روسيا اليوم».

وقال فلاديمير ريختر، رئيس المختبر في معهد البيولوجيا الكيميائية والطب التابع لفرع سيبيريا في أكاديمية العلوم الروسية بمدينة نوفوسيبيرسك: «لقد أحرزنا بعض التقدم في التجارب المستمرة لعلاج سرطان الثدي، الأمر الذي دفع بنا إلى التفكير في استخدام هذا العلاج في أشكال أخرى من الأورام. ونأمل أن نبدأ العام المقبل بالتجارب السريرية باستخدام فيروسات حالّة للأورام الخبيثة لعلاج أنواع مختلفة من سرطان الدماغ».

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