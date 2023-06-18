أوراق الخس.. أنسولين واعد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح باحثون في كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، بابتكار نوع من الأنسولين الواعد يعتمد على أوراق الخس، حيث يحتوي على ثلاثة ببتيدات موجودة في الأنسولين الطبيعي.

ووفقاً لتقرير في موقع «روسيا اليوم»، أفادت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Biomaterials إلى أنه وفقاً للباحثين يمكن أيضاً تناول هذا الأنسولين عن طريق الفم، ما يسهل إلى حد كبير حياة مرضى السكري. واتضح أن جدران خلايا نبات الخس تحمي الأنسولين من الأحماض والإنزيمات في معدة المريض، ما يسمح وصوله الأمعاء، حيث تتمكن البكتيريا من تفكيكها وتحرر الأنسولين الذي ينتقل إلى الكبد.

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