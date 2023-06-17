النوم العميق يقينا خطر الموت المبكر

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن النوم العميق يحمينا من خطر الموت المبكر، وقالوا إن مشاركين في دراسة جديدة ممن حافظوا على جدول نوم منتظم وصحي كان خطر الوفاة المبكرة لديهم أقل بـ40 % مما لدى أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وهذا يعني الحصول باستمرار على معدل سبع إلى تسع ساعات نوم يومياً.

واستخدم فريق البحث، طبقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم»، بيانات من دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين (MESA)، وهي دراسة بحثية طبية برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لتقييم 1750 مشاركاً على مدى متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات.

وتشير النتائج إلى فوائد توسيع نطاق المحادثة العامة في شأن الحصول على ليلة نوم جيدة وتوسيع هذا الهدف للحصول على العديد من الليالي الجيدة من النوم، على التوالي، في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، وفقاً لبحث بقيادة جون تشونغ. وتم تقديم النتائج في الاجتماع العادي للجمعيات المهنية للنوم في إنديانابوليس، ولاية إنديانا الأسبوع الماضي.

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