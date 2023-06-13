لقاح تجريبي واعد لمكافحة سرطان دماغي

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهرت تجارب سريرية أولية أن لقاحاً تجريبياً يدعى «سورفاكس إم» ضاعف تقريباً فترة حياة المرضى المصابين بسرطان دماغي قاتل يدعى جليوبلاستوما أو الورم الأرومي الدبقي.

وأشار تقرير لـ«سي إن بي سي» الأمريكية إلى أن أحد المرضى الخاضعين للتجربة لا يزال يستمتع بحياته عقب مرور أكثر من عامين ونصف العام على إصابته، فيما لا تتجاوز فترة الحياة المتوقعة للمرضى أكثر من 18 شهراً عقب الإصابة بأحد أكثر الأورام فتكاً ومقاومة للعلاج.

وفي الولايات المتحدة وحدها، تم تشخيص أكثر من 14 ألف حالة بالورم العام الماضي فقط.

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