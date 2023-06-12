أعراض متشابهة لكوفيد طويل الأمد و«متلازمة التعب»

المصدر: (دبي ـــ البيان )

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كشف باحثون أن كلاً من «كوفيد الطويل الأمد» والتهاب الدماغ والنخاع العضلي المعروف بمتلازمة التعب المزمن يؤثران على الأجزاء الأقدم من الدماغ بتشابه مثير للفضول. وتساءل الباحثون عن التشوهات البيولوجية التي قد تسبب الأعراض، وما إذا كانت هذه التشوهات متشابهة في المرضين.

وراجع باحثون في مستشفى بريغهام وكلية الطب بجامعة هارفارد، وكلية ميلمان للصحة العامة، نحو 559 منشوراً علمياً. وقارن المؤلفون أعراض كلتا الحالتين، مشيرين إلى التشابه الكبير بينهما، ثم أظهروا أنه تم العثور على تشوهات بيولوجية أساسية متشابهة في كلتا الحالتين، تشوهات تشمل الدماغ والجهاز المناعي والقلب والرئتين والأمعاء.

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