عض قريبه فأصيب بعدوى «آكل لحوم»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أُصيب رجل في فلوريدا بعدوى بكتيريا التهاب اللفافة الناخر المعروفة إعلاميّاً بعدوى «أكل اللحم»، بعد أيام من عض أحد أقاربه في ساقه في شجار في تجمع عائلي.

وذكرت صحيفة تامبا باي تايمز، أن دوني آدامز، البالغ من العمر 52 عاماً، ومن سكان ريفرفيو، لاحظ في البداية نتوءاً صغيراً في فخذه الأيسر، ظهر بعد يومين من فصله في شجارٍ بين اثنين من أفراد الأسرة في أحد التجمعات. واعتقد آدامز أن الجرح بدا كأنه علامة لدغة، فذهب إلى غرفة الطوارئ المحلية للحصول على حقنة الكزاز والعلاج بالمضادات الحيوية.

وأفادت الصحيفة بأنَّ «آدامز» أزال نحو 70 في المئة من الأنسجة من مقدمة فخذه، وتطلب جراحة ثانية لإزالة بعض اللحم المصاب الذي فقده. وأمضى ثلاثة أسابيع يتعافى في المستشفى وتطلب ستة أشهر من الرعاية الإضافية بعد خروجه من المستشفى.

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