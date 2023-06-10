دواء للسكري يقلل خطر «كوفيد 19»

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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يقلّص دواء للسكري، متوفر على نطاق واسع، خطر مواجهة من يطالهم فيروس «كورونا»، الإصابة بـ«كوفيد 19 طويل الأمد»، حسب ما أظهرت دراسة نشرت أمس.

إذ اختَبَرت تجربة من المرحلة الثالثة جرى التحكم بها من خلال عقار وهمي، دواءً يُسمى ميتفورمين وبات يشكّل بعدما ابتُكر أساساً من زهرة الليلك الفرنسية، العلاج الأكثر استخداماً في العالم لدى المُصابين بمرض السكري من النوع الثاني . وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة «لانست إنفكشس ديزيسس» 1126 شخصاً يعانون البدانة بالولايات المتحدة.

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