عرقلة «الريجيم» أسرياً

المصدر: (دبي - البيان)

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حذّرت دراسة جديدة أجرتها جامعة «سري» البريطانية، مما سمّته «التواطؤ أو التخريب المتعمّد»، الذي تفعله الأسرة بدافع الحب، والذي يعرقل محاولات شخص ما إنقاص وزنه.

وقالت جين أوغدن، أستاذة علم النفس الصحي والمؤلفة الرئيسة للدراسة: «غالباً ما يؤدي فقدان الوزن للتغيير، ويعطي الشخص مزيداً من الثقة، فيقود لتغيير في الديناميكيات الاجتماعية في علاقات أفراد الأسرة. واللافت أنه لا يرحّب الكثيرون بهذه التغييرات وقد يحاولون، بوعي أو لاشعورياً، عرقلة محاولات الشخص لفقدان الوزن من أجل الحفاظ على الأشياء على ما هي عليه».

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