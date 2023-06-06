«خلايا الزومبي» أمل جديد لزيادة زراعة القلوب

المصدر: (دبي - البيان)

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يعمل باحثون من جامعة نيوكاسل على اختبارات جديدة عن خلايا «الزومبي»، وهي الخلايا التي تلفت، لكنها ترفض الموت، قد تساعد في زيادة عدد القلوب المتاحة للزرع من المتبرعين بالأعضاء الأكبر سناً، ويريد الفريق الآن معرفة المزيد عما تفعله خلايا «الزومبي» في الدم وما تخبرهم به هذه الخلايا عن العمر البيولوجي للقلب، يقول الدكتور جافين ريتشاردسون، كبير المحاضرين ورئيس قسم طب الأوعية الدموية وعلم الأحياء في جامعة نيوكاسل، الذي يقود البحث: «يمكن أن تغير هذه الاختبارات قواعد اللعبة، حيث لا يتم حالياً استخدام معظم القلوب من المتبرعين الأكبر سناً للزراعة».

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