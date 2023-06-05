علاج «محتمل» للعمى والشلل!

المصدر: (دبي - البيان)

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تلف العصب البصري بشكل لا رجعة فيه، يؤدي إلى العمى، وكذلك تلف الألياف التي تربط العصب بالدماغ أو الحبل الشوكي، يؤدي إلى الشلل. ورغم اختلاف المرضين، إلا أنهما يشتركان في السبب الأساسي نفسه: الأعصاب التي يتم تلف خلاياها، ولا يمكن نموّها مرة أخرى.

لكن فريقاً من الباحثين في كلية الطب بجامعة أوكون، توصل إلى وجود خلايا عصبية تتصرف بشكل مشابه للخلايا العصبية الجنينية، ويمكن تحفيزها تجريبياً لإعادة نمو الخلايا العصبية التي تلفت، وقال الباحثون: إن تنشيط الخلايا بالعلاج الجيني في الخلايا العصبية المصابة، يعزز تجديدها، ما أدى لتحديد هذه الجينات كأهداف علاجية جديدة.

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