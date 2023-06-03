اختبار دم يكشف 50 نوعاً من أمراض السرطان

المصدر: (لندن -د.ب.أ)

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أكد علماء أن اختبار دم يمكن أن يكشف أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من السرطانات، وقد أظهر الاختبار نتائج واعدة في تجربة شملت آلاف المرضى من الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، أمس، أنه يمكن لاختبار جاليري، المتاح حالياً في الولايات المتحدة فقط، أن يحدد مصدر المرض داخل الجسم بدقة تصل إلى 85 %.

وفي التجربة السريرية «سيمبليفاي»، رصد الاختبار علامات على وجود السرطان في 232 شخصاً، من أصل 6238 زاروا الممارس العام في إنجلترا وويلز، بسبب أعراض مريبة.

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