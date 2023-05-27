استخدام دواء السكري للتنحيف «يهدد» مخزونه

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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ذكر باحثون في ألمانيا أن الاستخدام المتزايد لدواء السكري، الموصوف للمساعدة في إنقاص الوزن، يؤدي إلى نقص الإمدادات.

وقال ديفيد فرانكاس، أستاذ تحليل البيانات وسلسلة الإمداد في جامعة «ورمز» للعلوم التطبيقية: «حالياً لدينا نقص في الإمداد في دواء السكري، سيماجلوتايد، لأن المواطنين أدركوا أنه يمكن استخدامه أيضاً لإنقاص الوزن».

كان قد تمت الموافقة على دواء «سيماجلوتايد»، كدواء للسكري، في أوروبا، منذ عام 2018، تحت اسم «أوزيمبيك» لتقليص مستويات السكر في الدم.

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