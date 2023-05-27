«تقنية رقمية» تجعل المشلول قادراً على المشي

المصدر: (دبي-البيان)

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تمكّن علماء متخصصون في الفيزيولوجيا العصبية، في أوروبا، أخيراً، من تطوير واجهة كمبيوتر لاسلكية تتيح توصيل الدماغ بالمناطق التالفة في الحبل الشوكي.

كما توفر قدرة للمشلولين على المشي بشكل مستقل والتحكم في عضلات الأطراف. وقد أعلنت ذلك أول من أمس، وحسب ما أشار تقرير منشور في موقع روسيا اليوم، الخدمة الصحفية لمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان.

وقال الباحث في المدرسة، غريغوار كورتن :«ابتكرنا واجهة لاسلكية تربط الحبل الشوكي بالدماغ وتحوّل الأفكار إلى أفعال. وأعاد هذا «الجسر الرقمي» لقدرة على المشي والوقوف وحتى صعود السلالم إلى جيرت جان أحد مرضانا الذي أصيب بالشلل منذ 10 أعوام نتيجة لإصابة في الظهر».

يذكر أن البروفيسور كورتن وزملاءه يطوّرون منذ سنوات عديدة نهجاً يسمح باستعادة عمل الحبل الشوكي بمساعدة التحفيز الكهربائي والهيكل الخارجي الخاص الذي يدعم جسم المريض أو الحيوان التجريبي أثناء العلاج.

واختبر هذا النهج مؤخراً على 3 متطوعين من أوروبا فقدوا القدرة على المشي نتيجة حادث مروري.

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