عبدالرحمن العويس: إنشاء مجلس أورام وطني ودليل موحد لعلاج السرطان قريباً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن وزارة الصحة تعمل على إنشاء مجلس أورام وطني، متعدد التخصصات لتحسين وموائمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان في الدولة، فضلاً عن إصدار دليل وطني موحد للعلاج التثقيفي للمستشفيات التي تقدم علاجاً لمرض السرطان.

وأضاف معاليه: يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات جاري العمل عليها حالياً، والمعنية بخفض معدلات الإصابة بمرض السرطان.

ونوه في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني حول جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان، بأن دولة الإمارات تولي الملف أهمية كبرى، مضيفاً أن هذا تجلى اليوم في زيادة كبيرة في عدد المستشفيات المتخصصة بعلاج السرطان، قائلاً: تشير الإحصائيات بأن عدد المستشفيات العاملة في الدولة ارتفع من 20 مستشفى في عام 2016 إلى أكثر من 30 مستشفى.

مؤشرات

وأفاد معالي عبدالرحمن العويس، أن مرض السرطان، يمثل سبباً رئيسياً للوفاة في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن التقارير الدولية المعنية، بما فيها تقارير مؤشرات الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC، توضح بأن دولة الإمارات، تتبوأ مقدمة وصدارة العديد من المؤشرات المرتبطة بخفض معدلات الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف: وفقاً للمؤشرات فإن معدل الإصابة بمرض السرطان في دولة الإمارات، هو 48.6 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة، وإن معدل الوفاة في دولة الإمارات 19.2 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة.

وأوضح: نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من إجمالي حالات السرطان المكتشفة في الدولة في تحسن ملحوظ، ومستقرة خلال السنوات الماضية، حيث تحسنت النسبة من 28 إلى 25%، وعدد الحالات السرطان المكتشفة سنويا تعتبر قليلة مقارنة بعدد السكان، وذلك يعود إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة المرض السرطان من خلال خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان وخفض الوفيات الناتجة عنها.

وبين أن الوزارة شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، تضمنت برنامج الكشف المبكر عن السرطان، وحملات توعوية لنشر مفاهيم الوقاية من الأمراض، وتسريع تسجيل الأدوية الحديثة لعلاج السرطان.

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